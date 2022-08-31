رئيس مجموعة "ALL GROUP": الفرص أمام السعوديين والسعوديات في قطاع تنظيم الفعاليات لا حدود لها

أكد ياسر بن عبدالعزيز الصنيع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ALL GROUP"، أحد أكبر الشركات العاملة في قطاع الترفيه وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات في المملكة؛ أن الفرص الوظيفية والتجارية لشباب وشابات المملكة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، واعدة ولا حدود لها؛ مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تملك إمكانات هائلة للتطور، وأنها لم تُظهر بعدُ حجمَ إمكاناتها الكاملة في المملكة.
وقال "الصنيع": إن رؤية السعودية 2030 استثمرت بكثافة في تنمية القطاع، وهو ما ظهر أثره في تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الناجحة في مختلف مناطق المملكة، مع ما وفرته من وظائف سواء بشكل موسمي أو دائم، وما قدمته من فرص تجارية، وعوائد مليارية دعمت اقتصاد المملكة.
ورأى الرئيس التنفيذي لمجموعة "ALL GROUP" أن الشركات الوطنية العاملة في قطاع الترفيه وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات لها دور هام توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب والشابات السعوديات في هذا القطاع، إضافة إلى تمكينهم من المنافسة محليًّا وعالميًّا من خلال تدريبهم ودعمهم.
وأكد "الصنيع" أن مجموعة "ALL GROUP" ملتزمة بتدريب وتأهيل السعوديين والسعوديات وتوظيفهم، وهو نهجها منذ تأسيسها قبل 10 سنوات، حرصت خلالها على الاستثمار في كامل سلاسل الإمداد، حتى أصبح لديها الآن موظفون وموظفات سعوديون مؤهلون بجدارة للمشاركة في تخطيط وتنظيم أي فعالية مهما كان حجمها.
وقال: "إن تنظيم الفعاليات والمؤتمرات يملك أثرًا هائلًا على الاقتصاد ككل؛ فحسب الإحصاءات المعنية، فإن تأثير صناعة المعارض الدولية هو 1 إلى 10، أي أنه ومقابل كل ريال يكسبه جناح في معرض دولي، هناك عوائد تبلغ قيمتها 10 ريالات ينفقها الزائر لتغطية تكاليف إقامته وطعامه وتنقلاته واتصالاته ومشترياته".
وتابع: "نرغب في "ALL GROUP" في المساهمة في تطوير هذا القطاع الذي سيعود بنتائج إيجابية على عدة قطاعات اقتصادية متنوعة".
وتُعد "ALL GROUP" أحد أكبر الشركات العاملة في قطاع الترفيه وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات في المملكة، وتتبع المجموعة عدة شركات تغطي كافة سلاسل الإمداد في القطاع، وقد عقدت الكثير من الشراكات العالمية مع عدة شركاء دوليين بينهم (بي.آر.جي) و(إس.إم.إي إنترناشونال) ومجموعة متحف العلوم، ومن بين عملاء "ALLGROUP": صندوق اﻻستثمارات العامة، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للترفيه، وشركة أرامكو، ومؤسسة مسك، وبنك ساب.
ونظمت الشركة العديد من الفعاليات البارزة، مثل فعالية "مسك الفنون" 2019 بحضورٍ تجاوز 25 ألفًا، ومهرجان "شدة" أثناء موسم الرياض بحضورٍ تجاوز 120 ألفًا، ومهرجان "رجال الطيب" في "رجال ألمع" بحضور تجاوز 50 ألفًا، وسوق عكاظ بحضور بلغ 200 ألف شخص.