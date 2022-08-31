رئيس مجموعة "ALL GROUP": الفرص أمام السعوديين والسعوديات في قطاع تنظيم الفعاليات لا حدود لها

وتُعد "ALL GROUP" أحد أكبر الشركات العاملة في قطاع الترفيه وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات في المملكة، وتتبع المجموعة عدة شركات تغطي كافة سلاسل الإمداد في القطاع، وقد عقدت الكثير من الشراكات العالمية مع عدة شركاء دوليين بينهم (بي.آر.جي) و(إس.إم.إي إنترناشونال) ومجموعة متحف العلوم، ومن بين عملاء "ALLGROUP": صندوق اﻻستثمارات العامة، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للترفيه، وشركة أرامكو، ومؤسسة مسك، وبنك ساب.