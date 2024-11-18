مركز الأمير سلطان بالقصيم ينقذ طفلًا يمنيًا بقسطرة قلبية نادرة

وأشار إلى أنه بعد دراسة الحالة ومناقشتها بين أفراد الفريق الطبي، تقرر إجراء قسطرة علاجية تضمنت توسيعًا بالونيًا للصمام التاجي، وهو إجراء نادر ومعقد للغاية في مثل هذا العمر، لافتًا النظر إلى أن العملية استغرقت قرابة الساعتين، وتكللت بالنجاح، مما أتاح للطفل استعادة حياته الطبيعية، حيث غادر المركز وهو يتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة.