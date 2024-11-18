مركز الأمير سلطان بالقصيم ينقذ طفلًا يمنيًا بقسطرة قلبية نادرة

نجح الفريق الطبي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، أحد المراكز التابعة لتجمع القصيم الصحي، في إجراء قسطرة قلبية نادرة وعالية الخطورة أنقذت عضلة قلب طفل يمني يبلغ من العمر 12عامًا ويزن 25 كيلوجرامًا من الفشل التام.
وأفاد تجمع القصيم الصحي أن الطفل كان يعاني منذ صغره من تضيّق حاد في الصمام التاجي نتيجة إصابته بـ "روماتيزم" شديد ومزمن أثّر في صمام القلب التاجي، وتسبب هذا التضيق في إجهاد عضلة القلب وظهور أعراض متقدمة لفشلها، شملت الإرهاق الشديد وصعوبة ممارسة الأنشطة اليومية البسيطة.
وأشار إلى أنه بعد دراسة الحالة ومناقشتها بين أفراد الفريق الطبي، تقرر إجراء قسطرة علاجية تضمنت توسيعًا بالونيًا للصمام التاجي، وهو إجراء نادر ومعقد للغاية في مثل هذا العمر، لافتًا النظر إلى أن العملية استغرقت قرابة الساعتين، وتكللت بالنجاح، مما أتاح للطفل استعادة حياته الطبيعية، حيث غادر المركز وهو يتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة.
وبيّن أن هذه العمليات النادرة تتطلب فرقًا طبية ذات خبرة واسعة ومهارة عالية في التعامل مع مثل هذه الحالات.
يُذكر أن مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم تمكّن من إجراء أكثر من 223 قسطرة قلبية ناجحة خلال الفترة من (يناير - أكتوبر) من عام 2024م، مما يعزز مكانة المركز بوصفه أحد أبرز المراكز الطبية المتخصصة على مستوى المملكة.