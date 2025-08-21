شرطة الرياض تضبط وافدًا ارتكب أفعالًا منافية للآداب في أحد مراكز "المساج"

وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقاف المتورط، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما تم استكمال الإجراءات البلدية حيال المركز وتطبيق لائحة الجزاءات المقررة من أمانة المنطقة.