شرطة الرياض تضبط وافدًا ارتكب أفعالًا منافية للآداب في أحد مراكز "المساج"

أعلنت شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، عن ضبط وافد ارتكب أفعالًا منافية للآداب العامة داخل أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).
وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقاف المتورط، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما تم استكمال الإجراءات البلدية حيال المركز وتطبيق لائحة الجزاءات المقررة من أمانة المنطقة.
وتؤكد الجهات الأمنية استمرار جهودها في متابعة ورصد أي مخالفات تمس الآداب العامة أو ترتبط بممارسات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها لحماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره.