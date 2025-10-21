"كاوست" تكشف عن نظام ميكروبي فريد في فوهات جبل حطيبة الحرارية

وأوضح البروفيسور روسادو, أن ما يميّز هذا الموقع هو سيطرة عمليات الأيض المعتمدة على الحديد، في اختلاف لافت عن الأنظمة التي تعتمد على الكبريت أو الميثان في الفوهات الحرارية المعتادة، مما يجعل فوهات جبل حطيبة مختبرًا طبيعيًا فريدًا لدراسة الحياة في البيئات القصوى، ويوفّر رؤى جديدة حول العمليات الميكروبية التي تسهم في مرونة المحيطات ودورة الكربون العالمية.