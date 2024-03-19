رئيس جامعة أم القرى يُقدِّم واجب العزاء لذوي الطالبتَيْن المتوفاتَيْن في حادث مروري

قدم رئيس جامعة أم القرى، الدكتور معدي آل مذهب، واجب العزاء لذوي الطالبتَين المتوفاتَين في حادث مروري أثناء عودتهما من الجامعة أمس الأول الاثنين، داعيًا الله -عز وجل- أن يرحمهما، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.
وكان الحادث قد وقع ظُهر الاثنين على الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، لمركبة من نوع "باص"، على متنها عدد من الطالبات في جامعة أم القرى؛ ما تسبَّب بوفاة طالبتين، وإصابة أخريات.
وأشارت المعلومات إلى أن المركبة التي تعرضت للحادث تتبع لإحدى الشركات المتخصصة في نقل الطالبات، فيما طالب أولياء الأمور بضرورة التشديد على سائقي الباصات بالالتزام بتعليمات المرور والسلامة المرورية.
يُشار إلى أن "سبق" نشرت خبرًا عن وفاة الطالبتَين وإصابة أخريات، إثر حادث مروري أليم تعرضن له أمس الأول الاثنين على الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة.