رئيس جامعة أم القرى يُقدِّم واجب العزاء لذوي الطالبتَيْن المتوفاتَيْن في حادث مروري

وكان الحادث قد وقع ظُهر الاثنين على الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، لمركبة من نوع "باص"، على متنها عدد من الطالبات في جامعة أم القرى؛ ما تسبَّب بوفاة طالبتين، وإصابة أخريات.