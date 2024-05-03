رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

بالتعاون بين رئاسة الوزراء الماليزية ورابطة العالم الإسلامي، تستضيفُ العاصمة الماليزية كوالالمبور، يومَ الثلاثاء 28 شوال 1445هـ الموافق 7 مايو 2024م، أضخمَ مؤتمرٍ دوليٍّ للقادة الدينيين تحتضنه القارة الآسيوية، تحت عنوان: "تعزيز الوئام بين أتباع الأديان"، برعاية ومشاركة دولة رئيس وزراء ماليزيا، الداتو سري أنور بن إبراهيم، ومعالي الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إلى جانب نحو 2000 شخصية دينية وفكرية من ٥٧ دولة.