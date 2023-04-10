"السديس" يثمّن تبرع الملك وولي عهده للحملة الوطنية للعمل الخيري

وأكد الرئيس العام أن ديننا دين خير ودولتنا دولة خير وشعبنا شعب خير".. فلماذا لا نكون خيّرين، مؤكدًا أن الموافقة الملكية لإطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان غير مستغرب من لدنه؛ كونه حفظه الله حريصًا على تعظيم العناية بالعمل الخيري، وتمكين وصول الدعم إلى مستحقيه وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال منصة إحسان، امتدادًا لرعايته الكريمة - أيده الله - لسائر جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.