أمير المدينة يؤكّد أهميةَ الارتقاء بالبيئة التعليمية في جامعة طيبة

استقبل أميرُ منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، الدكتورةَ نوال بنت محمد الرشيد، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تعيينها رئيسًا لجامعة طيبة في المدينة المنورة.
وخلال اللقاء هنّأ أميرُ منطقة المدينة الدكتورةَ "الرشيد" بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل لها التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليها.
وأكّد الأميرُ "فيصل بن سلمان" أهميةَ الارتقاء بالبيئة التعليمية في الجامعة، والتوسّع في التخصصات النوعية التي ستسهم في بناء جيلٍ واعٍ يشارك في دعم نهضة الوطن، ودفع عجلة التنمية، بما يتواكب مع تطلُّعات قيادة هذه البلاد المباركة، أيدهم الله.
من جهتها قالت رئيس جامعة طيبة الدكتورة نوال الرشيد: إن الجامعةَ تسعى لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وستعمل بتعاون وثيق مع الجهات والهيئات الحكومية، وعلى رأسها إمارة المنطقة، لتبادل الخبرات بما يمكّنها من أداء الدور المناط بها.
وأكدت العملَ على تقدم الجامعة بما يمكّنها من استثمار المميزات النسبية التي تتمتّع بها منطقة المدينة المنورة.
وأشارت "الرشيد" إلى أن الجامعة تولي أهميةً قصوى لتطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز منظومة البحث العلمي، كأداة رئيسية لتحقيق التقدم في مجالات متنوعة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطتها الاستراتيجية التي تلتزم من خلالها بالمسؤولية تجاه المجتمع.
ذلك بالإضافة إلى البحث الدائم عن أفضل السياسات والممارسات، والعمل على تطبيقها بدرجة عالية من الجودة، وتشجيع الأفكار والحلول الإبداعية في كل المجالات؛ لخدمة المجتمع وتحقيق التقدم والتنمية المستدامة، وتعزيز قطاع التعليم وتطويره.
وأعربت "الرشيد" عن عظيم شكرها وامتنانها لأمير منطقة المدينة المنورة، على الدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة وبرامجها الأكاديمية لخدمة أبناء وبنات المنطقة.