أمير المدينة يؤكّد أهميةَ الارتقاء بالبيئة التعليمية في جامعة طيبة

وأكّد الأميرُ "فيصل بن سلمان" أهميةَ الارتقاء بالبيئة التعليمية في الجامعة، والتوسّع في التخصصات النوعية التي ستسهم في بناء جيلٍ واعٍ يشارك في دعم نهضة الوطن، ودفع عجلة التنمية، بما يتواكب مع تطلُّعات قيادة هذه البلاد المباركة، أيدهم الله.