كاتب يطرح "10 مبررات" لإعادة النظر في نظام الثلاثة فصول

واختتم الكاتب حديثه لافتًا إلى أن أهم الأسباب التي تدعو إلى مراجعة هذا القرار هو حالة الملل والتشبع اللذان يسودان الميدان التعليمي خلال الفصل الدراسي الثالث، وكثرة وتزايد المشاكل السلوكية بين الطلبة، وكونه يشكل عبئًا ماديًا على وزارة التعليم، وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين، وأصبح الغياب الجماعي نهاية كل أسبوع أسلوبًا معتادًا عليه، حيث بدأت مظاهر انخفاض الدافعية وفقدان الرغبة في التفاعل مع التعلم والأنشطة والفعاليّات تتضح للجميع، وقد تعرض البعض إلى الاحتراق الوظيفي، فيما لا توجد نتائج محفزة تدعو إلى استمرار العمل بالنظام، فضلاً عن ضغوط وظيفية بلا مبرر أو مسوغ لأن المستهدف فقد التفاعل والرغبة، كما بدأت تتلاشى القيمة التربوية للمدرسة فينظر الطلاب، فيما يؤكد كثير من المعلمين عدم تواؤم المناهج كمًا وكيفًا مع زمن الفصول الدراسية.