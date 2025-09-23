خادم الحرمين يوجّه بإقامة صلاة الغائب على سماحة المفتي العام في جميع مساجد المملكة

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإقامة صلاة الغائب على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء – رحمه الله –، وذلك بعد صلاة العصر اليوم في جميع مساجد المملكة.