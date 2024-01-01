"الندوة العالمية" توزع الكسوة على أكثر من 850 يتيمًا ويتيمة في النيجر

من جانبه أكد مدير مكتب الندوة في النيجر (محمد نور) أن المكتب مستمر في تقديم المساعدة لهذه الشريحة التي فقدت العائل والمعين، وثمّن دعم المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في عطائها السخي الذي يقيم هذه البرامج التي تسهم في رسم البسمة على وجوه الأيتام وأسرهم، والذين عبّروا عن فرحتهم وشكرهم للمملكة؛ سائلين المولى عز وجل أن يُديم عليها الأمن والرخاء والاستقرار، لتظل على الدوام منارة الإنسانية ومنبعًا للخير والإحسان.