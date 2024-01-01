"الندوة العالمية" توزع الكسوة على أكثر من 850 يتيمًا ويتيمة في النيجر

نفّذ مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في النيجر، برنامج "توزيع الكسوة" على أكثر من (850) يتيمًا ويتيمة بمجمع منظمة اليتامى في العاصمة نيامي.
حضر المناسبة عددٌ من الشخصيات العامة والمسؤولين والمعنيين بالعمل الخيري ورؤساء المراكز والمنظمات الخيرية والإنسانية، يتقدمهم عمدة بلدية نيامي (عوتا مريم تيموكو)، ورئيس منظمة اليتامى (محمد ثاني)، وأمين عام المنظمة (لولي غوندا)، وأسر الأيتام الذين أثنوا على جهود الندوة العالمية في رعاية أبنائهم والاهتمام بتأهيلهم والحرص على تفوقهم العلمي والسلوكي حتى يكونوا نماذج صالحة تبني الأوطان وتفيد المجتمعات.
من جانبه أكد مدير مكتب الندوة في النيجر (محمد نور) أن المكتب مستمر في تقديم المساعدة لهذه الشريحة التي فقدت العائل والمعين، وثمّن دعم المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في عطائها السخي الذي يقيم هذه البرامج التي تسهم في رسم البسمة على وجوه الأيتام وأسرهم، والذين عبّروا عن فرحتهم وشكرهم للمملكة؛ سائلين المولى عز وجل أن يُديم عليها الأمن والرخاء والاستقرار، لتظل على الدوام منارة الإنسانية ومنبعًا للخير والإحسان.