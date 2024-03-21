4 محاور و17 هدفًا و18 مبادرة.. "الفضلي" يستعرض استراتيجية "الوطنية للخدمات الزراعية"

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها العرض الخاص باستراتيجية الشركة، التي اشتملت على 4 محاور استراتيجية و17 هدفًا استراتيجيًّا و18 مبادرة تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية، لتمكين نمو القطاع الزراعي والإسهام في الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية للمملكة.