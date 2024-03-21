4 محاور و17 هدفًا و18 مبادرة.. "الفضلي" يستعرض استراتيجية "الوطنية للخدمات الزراعية"

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، اجتماع مجلس إدارة الشركة، بحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر السحيباني.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها العرض الخاص باستراتيجية الشركة، التي اشتملت على 4 محاور استراتيجية و17 هدفًا استراتيجيًّا و18 مبادرة تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية، لتمكين نمو القطاع الزراعي والإسهام في الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية للمملكة.
واستعرض المجلس عرضًا عن مستوى الإنجاز في قرارات المجلس السابقة، وما يستجد من أعمال.