"الشؤون الإسلامية" تختتم الملتقى التثقيفي والتوجيهي "الإسلام دين السماحة والوسطية" في تايلند

وفي السياق ذاته قدم المشاركون في الملتقى توصيات باستمرار هذا البرنامج المفيد في العام المقبل، وضرورة تطبيق المنهج الإسلامي الوسطي في المجتمع المتعدد الثقافيات، كما قدموا الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية على جهودها في خدمة المسلمين، ونشر الصور الحقيقية للإسلام في العالم، وخاصة في تايلند.