"الشؤون الإسلامية" تختتم الملتقى التثقيفي والتوجيهي "الإسلام دين السماحة والوسطية" في تايلند

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة بالعاصمة التايلندية بانكوك، الملتقى التثقيفي والتوجيهي عن "الإسلام دين السماحة والوسطية"، الذي نظمته بمقر المجلس الإسلامي بولاية فيش بوري، بمشاركة 100 من الأئمة والخطباء والطلاب وأعضاء المجلس الإسلامي بولاية فيش بوري.
وكان حفل الافتتاح قد حظي بمشاركة رئيس منظم إدارة ولاية فيش بوري السيد شايأ أنكنان، ورئيس المجلس الإسلامي بولاية فيش بوري؛ حيث نفذ الملتقى على فترتين صباحية ومسائية بلقاءات علمية وورش عمل.
وأقيمت على هامشه ندوة علمية بعنوان "التعايش السلمي في مجتمع تعدد الثقافات"، شارك فيها داعية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور متر داراشاي، وسكرتير مركز الوسطية للسلام والتنمية الأستاذ محمد فوزي يينا، ورئيس معبد بوذي الراهب برأ أتيكان سوباشاي، ومحاضرة بعنوان "الوسطية في الإسلام" ألقاها رئيس مركز الوسطية للسلام والتنمية الدكتور عبد الله نوم سوك.
وفي السياق ذاته قدم المشاركون في الملتقى توصيات باستمرار هذا البرنامج المفيد في العام المقبل، وضرورة تطبيق المنهج الإسلامي الوسطي في المجتمع المتعدد الثقافيات، كما قدموا الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية على جهودها في خدمة المسلمين، ونشر الصور الحقيقية للإسلام في العالم، وخاصة في تايلند.