"السديس": لا مجال لرفع أي شعار في الحرمين إلا "لبيك اللهم لبيك".. "لا لصرف العمل لغير العبادة "

قال رئيس الشؤون الدينية في الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم: إن الله جعل الحرمين أماكن للعبادة، ونؤكد على القاصدين ألا تغلبهم الحماسة و"لا مجال لرفع شعار في الحرمين إلا "لبيك اللهم لبيك".
وقال في لقاء تلفزيوني على هامش ندوة عن ذكرى يوم التأسيس اليوم: البعد الأمني في الحرمين بُعد عظيم ومهم واقترن الأمن بالحرم الشريف منذ وُجِدَ الحرم، ويجب على قاصدي الحرمين الشريفين أن يراعوا ذلك، وأمن الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به.
وأضاف الشيخ "السديس": جعل الله الحرمين مكانًا للعبادة وليس لرفع الشعارات والهتافات ولا لصرف العمل في الحرمين لغير العبادة ولغير الدين.
وتابع: عليكم بالدعاء والتوجه إلى الله، أتيتم لعبادة الله فلا تنصرفوا لغيرها، ولا شعارات إلا شعار التوحيد وشعار التلبية.