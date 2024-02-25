"السديس": لا مجال لرفع أي شعار في الحرمين إلا "لبيك اللهم لبيك".. "لا لصرف العمل لغير العبادة "

وقال في لقاء تلفزيوني على هامش ندوة عن ذكرى يوم التأسيس اليوم: البعد الأمني في الحرمين بُعد عظيم ومهم واقترن الأمن بالحرم الشريف منذ وُجِدَ الحرم، ويجب على قاصدي الحرمين الشريفين أن يراعوا ذلك، وأمن الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به.