يغرب القمر قبل الشمس في أفق السعودية.. "المسند": غداً المكمل لشعبان فلكياً

وأوضح "المسند"، أن اليوم هو بداية فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، وقال: "اليوم الاعتدال الربيعي: ويحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويبدأ فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، ويتساوى في مثل هذه الأيام الليل والنهار في خطوط العرض كافة تقريباً".