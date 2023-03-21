يغرب القمر قبل الشمس في أفق السعودية.. "المسند": غداً المكمل لشعبان فلكياً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم 29 شعبان، وغداً المكمل -فلكياً- للشهر (30 يوماً)، مشيراً إلى أن اليوم يغرب القمر قبل الشمس في أفق السعودية.
وأوضح "المسند"، أن اليوم هو بداية فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، وقال: "اليوم الاعتدال الربيعي: ويحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويبدأ فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، ويتساوى في مثل هذه الأيام الليل والنهار في خطوط العرض كافة تقريباً".
وأضاف ،عبر حسابه على "تويتر": "تشرق الشمس مع الشرق تماماً (90 درجة) وتغرب مع الغرب تماماً (270 درجة)، وهو أول يوم من أيام فصل الربيع، وتكون المسافة بين الأرض والشمس عندئذ حوالي 148.9 مليون كم".
وتابع يقول: "تاريخياً يعتبر فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف، هذا والله أعلم".