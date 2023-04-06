"الجاسر": المملكة لديها مستهدفات طموحة في خفض الانبعاثات الكربونية

وأعرب "الجاسر" عن شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على تدشينه هذه الحافلة, وقال: هذه الحافة هي كهربائية بالكامل وهي أول حافلة في المدينة المنورة تم تدشينها عبر تعاون ما بين الهيئة العامة للنقل وهيئة تطوير المدينة المنورة والشركة المشغلة للنقل العام بالمدينة وستعمل هذه الحافلة ما بين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والحرم النبوي الشريف في رحلات ترددية على مدى 18 ساعة باليوم ستخضع خلالها للتجارب والتقييم , مبينًا أن هناك خططًا مستقبلية لدى الوزارة للتوسع بمثل هذه الحافلات.