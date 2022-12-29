مجموعة "عطاء ووفاء" تكرم الدكتور جبريل البصيلي

واستقبل الوفد فضيلة الدكتور جبريل ومدير عام الفرع سعيد دغش وأعضاء الفرع، وقد رحب فضيلته بالحضور وفي مقدمتهم رئيس المجموعة ناصر العواد، وبارك جهود مؤسسة قدوات للوطن وقال: "هذا العمل تحفيزي ويحملنا مزيدًا من الجهد والعطاء، وعسير ولله الحمد تمتاز بترابطها، وقد استفدت على مدى أربعة عقود من مجتمعها الأكاديمي والتعليمي والمجتمعي ومشايخ قبائلها".