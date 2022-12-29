مجموعة "عطاء ووفاء" تكرم الدكتور جبريل البصيلي

قامت مجموعة عطاء ووفاء للوطن برئاسة ناصر العواد رئيس المجموعة ورئيس أمناء المؤسسة، بزيارة وتكريم فضيلة الدكتور جبريل بن محمد البصيلي عضو هيئة كبار العلماء ومفوض الإفتاء بمنطقة عسير، وذلك في مكتبه بفرع الرئاسة العاملة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة عسير.
واستقبل الوفد فضيلة الدكتور جبريل ومدير عام الفرع سعيد دغش وأعضاء الفرع، وقد رحب فضيلته بالحضور وفي مقدمتهم رئيس المجموعة ناصر العواد، وبارك جهود مؤسسة قدوات للوطن وقال: "هذا العمل تحفيزي ويحملنا مزيدًا من الجهد والعطاء، وعسير ولله الحمد تمتاز بترابطها، وقد استفدت على مدى أربعة عقود من مجتمعها الأكاديمي والتعليمي والمجتمعي ومشايخ قبائلها".
وأضافت: "لي كثير من العادات الحسنة" وقال: "العمل التطوعي في عسير واسع، وقد أخبرنا الأمير تركي بن طلال أن هناك 300 جمعية في منطقة عسير بمختلف اتجاهاتها النفعية".
وأكد أن فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يحظى باهتمام سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والنائب للشؤون الإدارية.
كما رحب المدير العام للفرع سعيد بن دغش بالحضور، وأثنى على هذه المبادرة، وخصوصًا مثل تكريم الشيخ جبريل البصيلي الذي نشط العمل في الفرع ووصلت المعاملات المنجزة أكثر من عشرة آلاف معاملة.
وتحدث ناصر العواد رئيس مجموعة عطاء ووفاء للوطن قائلاً: "المجموعة وضعت فضيلة الأستاذ الدكتور جبريل البصيلي ضمن اهتماماتهم في التكريم لأن الشروط تنطبق عليه فهو متعاون مع الجميع ورجل وسطي في أفعاله وأفكاره ومشارك المجتمع في منطقة عسير".
وألقيت كلمة المجموعة ألقاها الدكتور سعيد بن طراد بن جرمان، حيث هنأ الدكتور جبريل على اختياره للتكريم لأنه أهل لذلك، سواء كان في الجامعة أو في هيئة كبار العلماء وكمفوض إفتاء بمنطقة عسير وإمام وخطيب وعمله في المناصحة في أمن الدولة ومناقبه كثيرة فهو مستحق للتكريم.
كما تساءل عضو المجموعة أحمد عسيري عن مفهوم مراكز البحوث العلمية، فأوضح فضيلته أن هناك أمورًا شرعية وغيرها تعرض للإفتاء فتحتاج إلي الاستعانة بمؤهلين وخبرات من الجامعات ومن رئاسة الإفتاء حتى يتم التوصل للإجابة الدقيقة.
وتداخل الحضور بآراء وحوارات، ومنهم الدكتور سعد عثمان والدكتور أحمد آل مريع رئيس نادي أبها الأدبي وبندر آل مفرح والدكتور عبد الله سليمان والدكتور صالح أبو عراد.
بعدها تم تقديم درع التكريم لفضيلة الدكتور جبريل البصيلي من قِبل رئيس المجموعة وبمشاركة الجميع وحضور مدير عام الفرع وموظفي الفرع.
وكانت المجموعة زارت نادي أبها الأدبي، والتقت رئيس النادي الدكتور أحمد آل مريع، وعضو مجلس الإدارة الدكتور صالح أبو عراد، والذي قدم لهم مجموعة مختارة من الإصدارات المنوعة.