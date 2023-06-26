"بيئة الطائف" توزع 8 آلاف عبوة مياه بميقاتي قرن المنازل ووادي محرم

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بتوزيع 8000 عبوة مياه ضمن مبادرة تطوعية تحت عنوان "سقيا ضيوف الرحمن" وذلك في ميقاتي قرن المنازل ووادي محرم بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة.

وكانت المبادرة التي استهدفت ضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام من ميقاتي قرن المنازل بالسيل الكبير ووادي محرم بالهدا، قد استمرت 5 أيام، تم خلالها توفير وتقديم عبوات المياه للحجاج إضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي لدى المتطوعين واستغلال الطاقات البشرية وتحفيزهم للمشاركة في أعمال الخير.

وصرح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن المبادرة لها بالغ الأثر في نفوس ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم حيث تسخر المملكة كل الجهود لخدمتهم وتوفير سبل الراحة لأداء مناسك الحج، مشيراً إلى أنه بلغت عبوات المياه الموزعة طيلة أيام المبادرة 8000 عبوة، بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة من منسوبي مكتب الوزارة بالطائف ومختلف شرائح المجتمع.