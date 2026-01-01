النقل تُفعّل إلزام العنوان الوطني في شحنات الطرود

بدأت الهيئة العامة للنقل، اليوم، تطبيق قرار إلزام شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستُطبّق على الشركات غير الملتزمة.