ليلة تواعد السعوديين بـ"جوائز كبرى".. قصة 3 أعوام تاريخية تكلل بأفراح "آيسف 24"

في الوقت الذي ظهرت فيه "أريج القرني" و"عبير اليوسف"، وهما تعبران بكل فخر عن فوزهما كسعوديتين وتمثيل بلادهما السعودية، يشارك الشعب السعودي الأفراح بالفوز بهذا المحفل العالمي الكبير "آيسف" الذي يعد سمة سنوية تسعد السعوديين والسعوديات.
هذه النتائج التي يُنتظر أن تزداد هذه الليلة مع إعلان الجوائز الكبرى نظير ما تجده مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة التعليم من دعم لا محدود من سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعم أولياء الأمور والمؤسسات لرعاية هذه المواهب ودعمها، خاصة بعد تحقيق نتائج تاريخيّة ولافتة للنظر في الأعوام 2022م و2023م.
وحقّق طلاب وطالبات المملكة وللعام الـ18 على التوالي، 9 جوائز خاصة خلال مشاركتهم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 10 - 18 مايو الجاري، وذلك برعاية من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، وبانتظار إعلان الجوائز الكبرى.
وتأتي السعودية هذا العام ضمن الدول الـ5 الأعلى في عدد مقاعد آيسف 2024، بـ35 مقعدًا؛ حيث برزت السعودية بصفتها أعلى دولة عربية في عدد المقاعد المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024"، فيما حققت السعودية العام الماضي 27 جائزة منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة في "آيسف 2023".
هذه النتائج المشرفة للمنتخب السعودي جاءت نظير دعم ورعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بعد تحقيق المنتخب نتائج تاريخية في النسختين السابقتين 2022 و2023، إضافة إلى التفاعل الكبير من قبل أولياء الأمور في نسخة هذا العام من الأولمبياد الوطني 2024 والأثر الذي أوجدته النتائج التاريخية لأعضاء المنتخب.
وفاز بالجوائز الخاصة لهذا العام، كلٌّ من: الطالب جمال محمد اللقماني في مجال علم المواد، والطالب إلياس ماهو خان في الطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالبة ليان القرافي في مجال نظم البرمجيات، فيما حققت الطالبة أريج بنت عبدالله القرني جائزتين خاصتين في مجال علم المواد، والطالبة فاطمة الشخص في الهندسة البيئية، والطالبة لانا المزروعي في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، والطالبة عبير اليوسف في الكيمياء، والطالب صالح العنقري في مجال الكيمياء.
يذكر أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أصبح يملك من الجوائز الخاصة التي قدمتها الشركات للمنتخب خلال مراحل مشاركاته في آيسف، 50 جائزةً، ومن المنتظر أن تعلن نتائج الجوائز الكبرى مساء اليوم الجمعة بتوقيت المملكة.