ليلة تواعد السعوديين بـ"جوائز كبرى".. قصة 3 أعوام تاريخية تكلل بأفراح "آيسف 24"

وفاز بالجوائز الخاصة لهذا العام، كلٌّ من: الطالب جمال محمد اللقماني في مجال علم المواد، والطالب إلياس ماهو خان في الطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالبة ليان القرافي في مجال نظم البرمجيات، فيما حققت الطالبة أريج بنت عبدالله القرني جائزتين خاصتين في مجال علم المواد، والطالبة فاطمة الشخص في الهندسة البيئية، والطالبة لانا المزروعي في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، والطالبة عبير اليوسف في الكيمياء، والطالب صالح العنقري في مجال الكيمياء.