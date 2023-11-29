محافظ "منشآت" يهنئ القيادة الرشيدة باستضافة المملكة إكسبو 2030

وثمّن محافظ منشآت استضافة الرياض معرض إكسبو 2030 تحت شعار "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز العالمي الكبير لم يكن ليتحقق -بعد توفيق الله- دون المتابعة والإشراف المباشر من قبل سمو ولي العهد -حفظه الله- منوهاً على أن استضافة المملكة معرض إكسبو تتزامن مع تحقيق رؤية السعودية 2030، مما سيمنح للعالم فرصة التعرف بشكل مباشر على قصة النجاح الكبيرة التي عاشتها المملكة تحت ظل رؤيتها الملهمة، ويكشف الدروس المستفادة من خطط التنمية الكبرى التي قامت المملكة بالعمل عليها.