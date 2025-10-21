مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ "خديج" وُلد بعيب خلقي في البطن متمثلاً بوجود ثقب بالأمعاء أدى إلى التسمم الشديد

وقال الدكتور العوفي بأن الفريق الطبي المعالج إتخذ القرار بسرعة التدخل الجراحي، وذلك للحيلولة دون إصابته بمزيد من المضاعفات الخطيرة المؤدية للوفاة -لا سمح الله-، إذ تم نقله إلى غرفة العمليات، وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة استغرقت ساعتين ونصف تحت التخدير العام، وتم فيها تنظيف كامل البطن من السوائل والبراز، تبع ذلك استئصال الجزء المصاب من الأمعاء، ومن ثم إعادة توصيل الأمعاء ببعضها البعض، نقل بعدها إلى العناية الحثيثة للاطفال (NICU).