إعصار "بيبارجوي".. لا تأثير على المملكة خلال 5 أيام قادمة

أوضح موقع "طقس العرب" أنه لا توجد أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة للإعصار المداري بيبارجوي على السعودية خلال الأيام الخمس القادمة.
ويتمركز الإعصار المداري بيبارجوي ساعة إعداد هذا التقرير في جنوب بحر العرب، في دائرة عرض 12.7 درجة شمالاً وخط طول 66.2 درجة شرقاً، وتقدّر سرعة الرياح حول المركز بـ75 عقدة (139 كم/ ساعة).
وبحسب الموقع، فمن المُحتمل أن يستمر في تحركه شمالاً نحو وسط بحر العرب، مع توقعات بتعمق الحالة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الـ24 ساعة القادمة، مع عدم وجود أي تأثيرات مُباشرة على دول شبه الجزيرة العربية بما فيها سلطنة عمان والسعودية خلال الأيام القليلة القادمة.
وذكر "طقس العرب" أن جهود المراجعة لنواتج وتحليلات القراءات الجوية مستمرة لمتابعة التطورات.