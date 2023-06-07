إعصار "بيبارجوي".. لا تأثير على المملكة خلال 5 أيام قادمة

وبحسب الموقع، فمن المُحتمل أن يستمر في تحركه شمالاً نحو وسط بحر العرب، مع توقعات بتعمق الحالة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الـ24 ساعة القادمة، مع عدم وجود أي تأثيرات مُباشرة على دول شبه الجزيرة العربية بما فيها سلطنة عمان والسعودية خلال الأيام القليلة القادمة.