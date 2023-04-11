لعدم استيفاء شروط الافتتاح.. إغلاق مكاتب التعليم في "تمير وسدير والأرطاوية"

أغلقت إدارة التعليم في محافظة المجمعة، جميعَ مكاتب التعليم التابعة لها في تمير وحوطة سدير والأرطاوية؛ لعدم استيفاء شروط الافتتاح لها؛ حيث شكّلت لجنة لإنهاء جميع ما يتعلّق بالمكاتب فنيًّا وإداريًّا.
وتفصيلًا، قال متحدّث إدارة تعليم المجمعة فهد المطيري، في توضيحه لاستفسار "سبق" بشأن إغلاق تلك المكاتب: إن ما قامت به إدارة التعليم ما هو إلا تصحيح لأوضاع المكاتب؛ نظرًا لعدم انطباق واستيفاء الشروط لافتتاحها؛ وذلك بناء على تعميم الوزارة".
وأضاف "المطيري": "منذ وصول التعميم من الوزارة سعت الإدارة مع الجهات المختصة بالوزارة لتثبيت المكاتب وإصدار أرقام وزارية، ولكن لم يتم ذلك.. وعلى ضوئها تم التصحيح، وشُكّلت لجنة لمتابعة إنهاء كل ما يتعلق بالمكاتب فنيًّا وإداريًّا".