لعدم استيفاء شروط الافتتاح.. إغلاق مكاتب التعليم في "تمير وسدير والأرطاوية"

وتفصيلًا، قال متحدّث إدارة تعليم المجمعة فهد المطيري، في توضيحه لاستفسار "سبق" بشأن إغلاق تلك المكاتب: إن ما قامت به إدارة التعليم ما هو إلا تصحيح لأوضاع المكاتب؛ نظرًا لعدم انطباق واستيفاء الشروط لافتتاحها؛ وذلك بناء على تعميم الوزارة".