"التعليم": غدًا الخميس آخر موعد لطلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

وحددت وزارة التعليم، خمسة أيام للاعتراض على الحركة والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة القادم وتنتهي بالخامس من الشهر نفسه، وذلك قبل اعتماد حركة النقل بشكل نهائي يوم 18 من شهر ذي القعدة القادم.