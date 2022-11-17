الأولى بعد الأزمة.. هكذا تعزز زيارة ولي العهد إلى تايلاند التعاون بين البلدين وتفتح صفحة جديدة

ومن جانبها، رحبت المملكة بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من قائم بالأعمال حالياً إلى مستوى سفير، مع التزامها بحقها في القضايا السابقة، المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلندية قبل ثلاثة عقود. وأكد رئيس وزراء تايلند ـ آنذاك ـ أن بلاده تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعودية، وحريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين، معرباً عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلاند في الفترة ما بين 1989م - 1990م.