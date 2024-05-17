دموع وتكريم وشعر.. 40 ألف شخص يحتفلون بتخرُّج الدفعة الـ26 بجامعة الملك خالد.. شاهد الصور

الإعلامية نور آل قيس عبرت عن سعادتها وأسرتها بتخرج ابنتها أمل مشبب آل قيس من قسم نظم المعلومات بكلية علوم الحاسب مؤكدة أنها شاهدت الفرح في وجه كل خريج وخريجة وأضافت "مشاعر الوالدين في هذا اليوم لا توصف، وهو من الأيام الخالدة حين يرى الأب والأم حصاد تربيتهما وطموح الابن أو البنت وقد تحقق".