اختتام فعاليات "القرية السعودية" في روما

وتَضَمّنت المشاركة ركن الخط العربي الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور الإيطالي والدولي ومنشورات تعليم اللغة العربية ومعرضًا فوتوغرافيًّا للتعليم السعودي قديمًا وحديثًا، كما تَضَمن ركن الملحقية عرضًا حيًّا لأهم مؤشرات ومبادرات التعليم، والاستثمار الأجنبي في التعليم بالمملكة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 500 نسخة من القصص السعودية للأطفال مترجمة باللغة الإيطالية.