اختتام فعاليات "القرية السعودية" في روما

اختُتمت في العاصمة الإيطالية روما، احتفالية "القرية السعودية" باليوم الوطني السعودي 93 ومرور 90 عامًا من العلاقات الصديقة بين المملكة وإيطاليا، نظمتها سفارة المملكة لدى إيطاليا، وشاركت فيها الملحقية الثقافية السعودية في إيطاليا ودول الإشراف (اليونان ومالطا) ممثلة عن وزارة التعليم.
وتَضَمّنت المشاركة ركن الخط العربي الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور الإيطالي والدولي ومنشورات تعليم اللغة العربية ومعرضًا فوتوغرافيًّا للتعليم السعودي قديمًا وحديثًا، كما تَضَمن ركن الملحقية عرضًا حيًّا لأهم مؤشرات ومبادرات التعليم، والاستثمار الأجنبي في التعليم بالمملكة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 500 نسخة من القصص السعودية للأطفال مترجمة باللغة الإيطالية.
ونظّمت الملحقية الثقافية مجموعة من المحاضرات والملصقات العلمية لعدد من المبتعثين في إيطاليا وحوارات شعرية متميزة تألق فيها مختصو اللغة العربية والترجمة.