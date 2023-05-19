بالفيديو.. ولي العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في مقر انعقاد القمة العربية

استقبل ولي العهد قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في مقر انعقاد القمة العربية، فقد استقبل الأمير محمد بن سلمان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية، كما استقبل رئيس مجلس القيادة اليمني لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية، واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوفد السوداني، كما استقبل رئيس المجلس الانتقالي الليبي، واستقبل رئيس الوفد المغربي الأمير رشيد الحسن، والرئيس الجيبوتي، والرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الموريتاني، والرئيس الفلسطيني، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ونائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.