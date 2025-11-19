ترمب: بدأنا تحرّكًا لحل أزمة السودان بطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّ الولايات المتحدة شرعت في اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة في السودان، وذلك بعد نحو 30 دقيقة من تلقيه طلبًا مباشرًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.