ترمب: بدأنا تحرّكًا لحل أزمة السودان بطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّ الولايات المتحدة شرعت في اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة في السودان، وذلك بعد نحو 30 دقيقة من تلقيه طلبًا مباشرًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح ترمب أن التواصل مع ولي العهد أسفر عن بدء تحرّك فوري داخل الإدارة الأمريكية لبحث سبل المساهمة في تهدئة الأوضاع ودعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة السودانية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن تنسّق مع شركائها الإقليميين والدوليين لمتابعة التطورات، مؤكدًا أهمية الدور السعودي في دعم الاستقرار الإقليمي