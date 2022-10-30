40 ورشة عمل و15 جلسة حوارية في المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية

تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، ينطلق المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية الخامس، يوم الأحد السادس من شهر نوفمبر 2022، وذلك في فندق كراون بلازا في المدينة الرقمية في الرياض.
وينعقد المؤتمر تحت شعار "محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى"، بعدد 8 شراكات أكاديمية دولية غير مسبوقة تمثل أكثر من اتحاد دولي ودول مختلفة؛ حيث يستضيف نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين في مجال المحاكاة الصحية بعدد يتجاوز 60 متحدثًا، منهم 24 متحدثًا دوليًّا، إضافة إلى مشاركة العديد من القطاعات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.
ويتخلل المؤتمر 40 ورشة عمل تقدم من قبل مختصين في المحاكاة الصحية، و15 جلسة حوارية تشمل محاور المؤتمر الرئيسية، فيما يحتوي المؤتمر على مسارات تعليمية متخصصة في مجال المحاكاة، وتشتمل على التدريب بالمحاكاة الصحية في الطب العسكري الميداني، وتعليم التمريض المرتكز على المحاكاة الصحية، إضافة إلى التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المحاكاة الصحية، والتعليم من خلال "المرضى المعياريين".
كما يشهد المؤتمر مسابقات نوعية ومتخصصة في مجال المحاكاة، تتمثل في مسابقة الهاكاثون في مجال المحاكاة في الرعاية الصحية؛ حيث تعد الأولى من نوعها، إلى جانب مسابقة المولاج، من خلال قولبة ومحاكاة الإصابات والأمراض، وقصص النجاح للمبدعين والملهمين في مسيرة المحاكاة، وحاضنة الأبحاث في المحاكاة وسلامة المرضى.
ويتميز المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية باحتوائه على برنامج علمي معتمد على مدى خمسة أيام بأكثر من 160 ساعة تعليم طبي مستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وللتسجيل في المؤتمر زيارة الرابط: Shsc.sa