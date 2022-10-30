40 ورشة عمل و15 جلسة حوارية في المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية

وينعقد المؤتمر تحت شعار "محاكاة الرعاية الصحية إلى أبعد مدى"، بعدد 8 شراكات أكاديمية دولية غير مسبوقة تمثل أكثر من اتحاد دولي ودول مختلفة؛ حيث يستضيف نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين في مجال المحاكاة الصحية بعدد يتجاوز 60 متحدثًا، منهم 24 متحدثًا دوليًّا، إضافة إلى مشاركة العديد من القطاعات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.