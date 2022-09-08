"تجارة مكة المكرمة" تُنفّذ أكثر من 11 ألف عملية رصد لأسعار السلع وتُحرر 965 مخالفة

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، أكثر من 11 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية والضرورية خلال شهر أغسطس الماضي؛ وذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي تَجاوز عددها 10 آلاف زيارة، شملت: المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة، وتم من خلالها الرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.
وأسفرت الزيارات التفتيشية عن تحرير 965 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.
وتُواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق من وفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.