انطلاق أعمال منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي.. غدًا الاثنين

ويسعى المنتدى - الذي تستمر فعالياته على مدى يومين- هذا العام إلى تعزيز تنافسية ومكانة السلع والخدمات المنتجة في منطقة المدينة المنورة، وتطوير استراتيجيات فعالة لتطبيق مفاهيم المحتوى المحلي في مواجهة التحديات الاقتصادية والصناعية الراهنة.