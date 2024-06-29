"الخدامة تقرص أمي وشفناها بالكاميرا".. تحذير من "النمر" يحمل دعوة وإحصائية

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: منظمة الصحة العالمية أوضحت أن 15% من كبار السن (فوق ٦٠ سنة) يتعرضون للإيذاء بأنواعه المختلفة، الجسدي والجنسي والنفسي والعاطفي والمالي والهجر والإهمال وإهدار الكرامة والاحترام؛ منبهًا ومحذرًا من الخدَم القائمين عليهم.
جاء ذلك في تدوينة من "النمر" حملت ردًّا على متابع كتب يقول: "اااخ يا دكتور، أمس الخدامة تقرص أمي كبيرة سن وزهايمر، شفناها بالكاميرا.. رغم أنها مو في بيت لحالها.. والله يا جسمنا كله ما عاد شالنا، قمنا ننتفض، الحمد لله مو شيء أشد.. حسبي الله عليها".
واستكمل "النمر" تدوينته ودعا إلى تطبيق ما حث عليه ديننا الحنيف من بر الوالدين، وتوقير كبير السن؛ وذكّر بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم).