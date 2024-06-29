"الخدامة تقرص أمي وشفناها بالكاميرا".. تحذير من "النمر" يحمل دعوة وإحصائية

جاء ذلك في تدوينة من "النمر" حملت ردًّا على متابع كتب يقول: "اااخ يا دكتور، أمس الخدامة تقرص أمي كبيرة سن وزهايمر، شفناها بالكاميرا.. رغم أنها مو في بيت لحالها.. والله يا جسمنا كله ما عاد شالنا، قمنا ننتفض، الحمد لله مو شيء أشد.. حسبي الله عليها".