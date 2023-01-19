الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تفتتح مركزًا لاختبارات الهيئة العامة للطيران المدني لمهندسي صيانة الطائرات

بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، افتتحت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض بمقرها بحرم المطار، مركز اختبارات وفق أعلى المواصفات والمقاييس المطلوبة من قبل الهيئة؛ لعقد الاختبارات النظرية والعملية لخريجي الكليات ومراكز التدريب والمعاهد المتخصصة في صيانة الطائرات، بالإضافة إلى جميع العاملين في مجال صيانة هياكل ومحركات الطائرات بالمملكة العربية السعودية، وهو يعد أول مركز اختبار معتمد من هيئة الطيران المدني.
وتعمل الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض الحاصلة على تصريح تدريب صيانة هياكل ومحركات الطائرات ضمن قسم GACA-147 على تدريب نخبة من شباب الوطن وإعدادهم نظريًّا وعمليًّا لتغطية حاجات السوق وفق معايير ومواصفات ومناهج معتمدة من هيئة الطيران المدني.
يُذكر أن الكلية مستمرة في مواصلة الإنجازات عبر مجموعة من التحالفات والشراكات المختلفة؛ بهدف صقل خبرات أبناء الوطن في مجال علوم الطيران؛ حيث يأتي افتتاح مركز الاختبارات تتويجًا لإحدى الشراكات التي تعتز بها، وذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.
الجدير بالذكر أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض مُشغَّلة من قِبَل شركة آركس الفضاء والدفاع، حيث تقدم المحتوى التعليمي الملائم مع احتياجات صناعة الطيران عبر مجموعة من البرامج والدورات التخصصية، إلى جانب الإسهام في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة، علاوةً على تقديم البرامج والدورات في تخصصات مختلفة؛ بهدف تلبية احتياج سوق العمل، وتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 لتوطين المهن الفنية في مجال صيانة وتشغيل الطائرات بأيادٍ سعودية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
يشار إلى أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض هي كلية حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويشرف على تشغيلها شركة كليات التميز؛ وقد أُنشِئَت الكلية في عام 2014م، وتم استقطاب المشغل الدولي شركة "آركس الفضاء والدفاع" لتشغيل وإدارة عمليات التدريب في الكلية.