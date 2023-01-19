الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تفتتح مركزًا لاختبارات الهيئة العامة للطيران المدني لمهندسي صيانة الطائرات

الجدير بالذكر أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض مُشغَّلة من قِبَل شركة آركس الفضاء والدفاع، حيث تقدم المحتوى التعليمي الملائم مع احتياجات صناعة الطيران عبر مجموعة من البرامج والدورات التخصصية، إلى جانب الإسهام في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة، علاوةً على تقديم البرامج والدورات في تخصصات مختلفة؛ بهدف تلبية احتياج سوق العمل، وتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030 لتوطين المهن الفنية في مجال صيانة وتشغيل الطائرات بأيادٍ سعودية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.