أمانة الرياض تجدد دعوتها للشركات ذات الخبرة في مجال الحدائق

وكانت الأمانة، أعلنت عن التوسع في مشروعات إنشاء حدائق الرياض ودعت الشركات إلى التقديم المسبق للتأهيل؛ حيث تعمل الأمانة وفق استراتيجيتها إلى رفع جودة الحياة، وتحقيق رؤية السعودية 2030، ومبادرة الرياض الخضراء؛ للارتقاء بالبيئة الحضرية في الرياض، وتقديم خدمات نوعية للسكان والزوار، ومواكبة النمو والتطور الذي تشهده الرياض في جميع المجالات.