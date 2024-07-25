أمانة الرياض تجدد دعوتها للشركات ذات الخبرة في مجال الحدائق

جددت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، دعوتها للشركات ذات الكفاءة العالية والخبرة المتميزة في مجال الحدائق والمتنزهات، إلى تقديم طلبات التأهيل لعدد من المشروعات القادمة، عبر منصة "كفو"، والاطلاع على الشروط، والمعايير لعمليات التطوير والتأهيل المستهدفة.
وكانت الأمانة، أعلنت عن التوسع في مشروعات إنشاء حدائق الرياض ودعت الشركات إلى التقديم المسبق للتأهيل؛ حيث تعمل الأمانة وفق استراتيجيتها إلى رفع جودة الحياة، وتحقيق رؤية السعودية 2030، ومبادرة الرياض الخضراء؛ للارتقاء بالبيئة الحضرية في الرياض، وتقديم خدمات نوعية للسكان والزوار، ومواكبة النمو والتطور الذي تشهده الرياض في جميع المجالات.
يذكر أن أمانة الرياض، تستقبل طلبات التأهيل عبر منصة "كفو" من تاريخ 1 إلى 30 يوليو 2024م. ويشمل التقديم عددًا من المشروعات الجديدة، والقائمة، في مختلف أحياء مدينة الرياض، وفق معايير تأهيلية بيئة، حضرية تتوافق مع تطلعات الأمانة وخططها ومبادراتها لتكون الرياض مزدهرة عامرة.