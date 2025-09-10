عضو الشورى سعد العتيبي : الخطاب الملكي يرسم خارطة طريق لنهضة المملكة ويعكس مواقفها الراسخ

وأكد عضو مجلس الشورى أن الخطاب الملكي حمل رسائل اقتصادية بالغة الأهمية، أبرزها ما تحقق من تنويع للاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ أكثر من 4.5 تريليون ريال، في إنجاز غير مسبوق يعكس نجاح برامج الرؤية، واختيار الشركات العالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها, مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس قوة البنية التحتية وتطور الخدمات التقنية وارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في الاستثمار والتنمية المستدامة.