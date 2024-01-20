ترحيل 10 آلاف وضبط 14 متستراً.. 18 ألف مخالف في قبضة الحملات الميدانية المشتركة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 29 / 6 / 1445هـ الموافق 11 / 1 / 2024م حتى 5 / 7 / 1445هـ الموافق 17 / 1 / 2024م، عن ضبط (17999) مخالفًا، منهم (10975) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4011) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3013) مخالفًا لنظام العمل.