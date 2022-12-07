stc شريك رقمي لجولة نيوكاسل يونايتد في المملكة

وضمن رعايتها الرقمية ستعمل مجموعة stc على دعم نادي نيوكاسل يونايتد خلال فترة وجوده في المملكة من خلال إطلاق حملتها الرقمية، والتي تشتمل على توزيع تذاكر لحضور المشجعين مباراة الفريق مع نادي الهلال، بجانب العديد من الجوائز التي ستقدمها الشركة عبر قنواتها الرقمية.