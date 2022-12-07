stc شريك رقمي لجولة نيوكاسل يونايتد في المملكة

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد عن انضمام مجموعة stc الممكن الرقمي في المنطقة كشريك رسمي رقمي لرعاية نادي نيوكاسل يونايتد خلال جولته في شهر ديسمبر، وستشهد الجولة مباراة ودية ضد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين نادي الهلال.
وضمن رعايتها الرقمية ستعمل مجموعة stc على دعم نادي نيوكاسل يونايتد خلال فترة وجوده في المملكة من خلال إطلاق حملتها الرقمية، والتي تشتمل على توزيع تذاكر لحضور المشجعين مباراة الفريق مع نادي الهلال، بجانب العديد من الجوائز التي ستقدمها الشركة عبر قنواتها الرقمية.
يشار إلى أن مجموعة stc تقدم خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، عبر مجموعة متنوعة من حلول تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية المالية، والوسائط الرقمية والأمن السيبراني.