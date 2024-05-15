هيئة النقل تُشرف على استعدادات قطار المشاعر وقطار الحرمين السريع والقطار الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

أشرفت الهيئة العامة للنقل على قياس مدى الجاهزية لقطار المشاعر المقدسة، وقطار الحرمين السريع، والقطار الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ وذلك تزامنًا مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445هـ؛ حيث تضمنت عمليات الإشراف والرقابة زيارات ميدانية لمحطات قطار المشاعر المقدسة، والتي تتكون من 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة، ترتبط بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومترًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لقطار المشاعر المقدسة 72 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، ويهيّئ أكثر من 2000 رحلة، تسهم في تسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من مواقعهم وإليها.