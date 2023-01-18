المملكة.. المرتفع السيبيري يضيّق الخناق على منخفض البحر الأحمر وتراجع فرص الأمطار

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ انخفاضٌ ملحوظٌ على درجات الحرارة -بمشيئة الله- يوم الأربعاء على كامل أنحاء منطقة الرياض إدارياً بما في ذلك العاصمة والمنطقة الشرقية، لتُصبح بذلك أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام. و يكون الطقس بارداً نسبياً ومُشمساً في أغلب المناطق نهاراً، وبارداً في المناطق الشمالية، وتكون الفرصة مُتاحة لهطول زخاتٍ محلية من الأمطار على بعض مُرتفعات جازان وعسير فترة النهار.