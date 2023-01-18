المملكة.. المرتفع السيبيري يضيّق الخناق على منخفض البحر الأحمر وتراجع فرص الأمطار

يُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية إلى أنه يُتوقع أن يتزايد تأثر المملكة يوم الأربعاء بالمُرتفع الجوي السيبيري، بحيث يمتد تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والمُرافقة له لتشمل المنطقتين الشرقية و الرياض كذلك. و يُسبب ذات المرتفع الجوي باضمحلال منخفض البحر الأحمر وبالتالي استقرار الأجواء في أغلب مناطق المملكة، بمشيئة الله تعالى.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ انخفاضٌ ملحوظٌ على درجات الحرارة -بمشيئة الله- يوم الأربعاء على كامل أنحاء منطقة الرياض إدارياً بما في ذلك العاصمة والمنطقة الشرقية، لتُصبح بذلك أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام. و يكون الطقس بارداً نسبياً ومُشمساً في أغلب المناطق نهاراً، وبارداً في المناطق الشمالية، وتكون الفرصة مُتاحة لهطول زخاتٍ محلية من الأمطار على بعض مُرتفعات جازان وعسير فترة النهار.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس بارداً في مُختلف المناطق، وشديد البُرودة فجراً في المُرتفعات الشمالية مع احتمالية تشكل الصقيع في تلك المناطق.
ويُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى (2-8) درجات مئوية في أغلب المناطق الداخلية من المملكة، في حين تكون أعلى من ذلك بكثير في المناطق الساحلية بطبيعة الحال.