حرس الحدود يحبط تهريب 688 كجم قات في جازان و28 كجم حشيش بعسير

شنّت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقتَيْ جازان وعسير، 3 عمليات أمنية أسفرت عن منع تهريب كميات من القات والحشيش.
وفي التفاصيل: أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب "400" كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الضربة الثانية قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مواطن؛ لتهريبه "288" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي العملية الثالثة أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب "28" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.