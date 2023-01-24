هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تعلن ضبط 405 مخالفات جديدة

يُشار إلى أن نظام البيئة ولائحته التنفيذية ينص على العديد من العقوبات المالية وفقًا لطبيعية كل مخالفة. ويبلغ متوسط العقوبات المالية للمخالفات الست التي تم ضبطها نحو 6000 ريال لكل مخالفة، وهو ما يمثل ردعًا للمخالفين؛ يحد من انتشارها، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرارها.