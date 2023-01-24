هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تعلن ضبط 405 مخالفات جديدة
أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضبط 405 مخالفات جديدة في إطار جهود الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود في رصد وضبط المخالفات بالمناطق الواقعة في نطاق المحمية تأتي انطلاقًا من جهود المحمية في الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في تلك المناطق، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م بتحويل السعودية لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.
وبيّنت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في: الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والدخول للأماكن الممنوعة بدون تصريح، والتخييم دون الحصول على تصريح بذلك، والاحتطاب.
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام البيئة.
يُشار إلى أن نظام البيئة ولائحته التنفيذية ينص على العديد من العقوبات المالية وفقًا لطبيعية كل مخالفة. ويبلغ متوسط العقوبات المالية للمخالفات الست التي تم ضبطها نحو 6000 ريال لكل مخالفة، وهو ما يمثل ردعًا للمخالفين؛ يحد من انتشارها، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرارها.