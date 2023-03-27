"تركي الفيصل": المملكة اتخذت مواقف تاريخية ضد إسرائيل أحدها في حرب 1973

وأضاف: الملك فيصل من عام 94 و 95 هجرية طرح فكرة التضامن الإسلامي في خطاب ألقاه أثناء زيارة له للصومال في ذلك الحين، ومن هذا الخطاب يا عالم إسلامي يجب أن يكون في هناك تضامن بيننا وإلى آخره.. وجد هذا الخطاب دعماً من القيادة الصومالية في ذلك الحين في نشاط الملك فيصل بعد هذه الزيارة زار دولاً عدة من العالم الإسلامي من إفريقيا إلى آسيا، له ظهور بإندونيسيا وماليزيا والباكستان وأيامها كان يوجد خلاف بين الباكستان والهند و بنغلاديش فسعى إلى أن ينتهي هذا الخلاف، وزار العديد من الدول العربية من ضمنها مصر أيام الرئيس عبد الناصر، وفي شمال إفريقيا من المغرب إلى الجزائر إلى تونس والسودان كلها زارها لتكوين رأي ودعم لفكرة التضامن الإسلامي.