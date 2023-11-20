أعاقها عن حياتها الطبيعية.. "عملية الـ 6 ساعات" تنهي معاناة فتاة بجدة مع "الجنف"

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنهاء معاناة فتاة في العقد الثاني من العمر، كانت تعاني آلاماً في الظهر وصعوبة في أداء وممارسة حياتها الطبيعية نتيجة إصابتها بإنحناء في العمود الفقري (الجنف)؛ حيث لوحظ عليها في سن المراهقة، ولم يعالج حتى وصول درجة الميلان إلى الدرجة الجراحية، مما أثر في الناحيتين الشكلية والجسدية لها.
وفي التفاصيل، راجعت المريضة عيادات العمود الفقري الخارجية بتحويل طبي، وهي تعاني آلاماً في الظهر وصعوبة في أداء وممارسة حياتها الطبيعية وإصابتها بإنحناء في العمود الفقري وتغيّر في الشكل، حيث تمّت معاينتها والكشف السريري عليها، وعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة منها الإشعاعية، التي أظهرت نتائجها وجود اعوجاج في العمود الفقري (الجنف).
وبعد دراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية، قرر الفريق الطبي المعالج للحالة تجهيز المريضة ونقلها إلى غرف العمليات للتدخل في إجراء عملية جراحية نوعية، تمّ فيها تشريح الفقرات ومن ثم تثبيت المسامير الطبية بها، باستخدام جهاز مراقبة وتخطيط الأعصاب، للحفاظ على سلامة الحبل الشوكي والأعصاب، واستغرقت العملية ٦ ساعات، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام دون حدوث أي مضاعفات تذكر.
بعدها وضعت المريضة تحت الملاحظة الطبية لتقديم الرعاية الصحية لها لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، حيث تمّت كتابة إذن الخروج الطبيعي لها في اليوم الثالث من العملية لتغادر المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.
وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور ياسر بابقي، أن عمليات الجنف من العمليات الكبيرة والنوعية في مجال جراحات العمود الفقري وتعتمد درجة الصعوبة فيها على درجة الجنف أو على الوضع التشريحي للفقرات.
يذكر أن قسم جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، أجرى 373 عملية خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2023م.