أعاقها عن حياتها الطبيعية.. "عملية الـ 6 ساعات" تنهي معاناة فتاة بجدة مع "الجنف"

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنهاء معاناة فتاة في العقد الثاني من العمر، كانت تعاني آلاماً في الظهر وصعوبة في أداء وممارسة حياتها الطبيعية نتيجة إصابتها بإنحناء في العمود الفقري (الجنف)؛ حيث لوحظ عليها في سن المراهقة، ولم يعالج حتى وصول درجة الميلان إلى الدرجة الجراحية، مما أثر في الناحيتين الشكلية والجسدية لها.