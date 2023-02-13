"التدريب التقني والمهني" توقّع 3 اتفاقيات لتطوير المناهج وتوفير فرص عمل للخريجين

وأوضحت المؤسسة أن الاتفاقية ما بين المؤسسة ومايكروسوفت تهدف إلى دعم المناهج بالمحتوي الرقمي والتوسع في مجال الشهادات الاحترافية والتدريب الافتراضي والمشاركة في المسابقات الدولية، لتنص المذكرة الثانية بين الكلية الرقمية للبنات مع إحدى أكبر شركات الاتصالات في القطاع الخاص على توظيف الخريجات والعمل على إطلاق مراكز للابتكار والابداع، مشيرةً إلى أن الاتفاقية الثالثة بين المؤسسة وهيئة الحكومة الرقمية ستعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر من خلال رفع جودة المخرجات وتشجيع البحث العلمي ورفع الوعي وبرامج التدريب وبناء القدرات.