"التدريب التقني والمهني" توقّع 3 اتفاقيات لتطوير المناهج وتوفير فرص عمل للخريجين

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ثلاث اتفاقيات لتجويد المخرجات وتطوير المناهج وتوفير فرص عمل للخريجين، وذلك على هامش مؤتمر Leap 2023 الذي اختتمت فعالياته بالرياض أخيراً.
وأوضحت المؤسسة أن الاتفاقية ما بين المؤسسة ومايكروسوفت تهدف إلى دعم المناهج بالمحتوي الرقمي والتوسع في مجال الشهادات الاحترافية والتدريب الافتراضي والمشاركة في المسابقات الدولية، لتنص المذكرة الثانية بين الكلية الرقمية للبنات مع إحدى أكبر شركات الاتصالات في القطاع الخاص على توظيف الخريجات والعمل على إطلاق مراكز للابتكار والابداع، مشيرةً إلى أن الاتفاقية الثالثة بين المؤسسة وهيئة الحكومة الرقمية ستعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجال البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر من خلال رفع جودة المخرجات وتشجيع البحث العلمي ورفع الوعي وبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأكّد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ سعي المؤسسة إلى تفعيل إستراتيجيتها لرفع كفاءة متدربيها ومتدرباتها ليكونوا العنصر المؤهل في سوق عمل الذي يشهد تغييرات كثيرة وتطويراً نوعياً، من خلال مجموعة من الشراكات المهمة والفاعلة مع القطاعات الخاصة والعامة كافة في مجال التدريب التقني والمهني.
يُذكر أن الاتفاقيات تأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في إيجاد شراكات نوعية مع قطاعات حكومية وخاصة، في التعاون والتكامل لتحقيق المستوى التقني المأمول.