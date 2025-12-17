"مخيم لينة".. تجربة شتوية متكاملة في أحضان الطبيعة ضمن شتاء درب زبيدة

يُعد "مخيم لينة" من أبرز التجارب السياحية الشتوية التي تقدّمها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضمن موسم شتاء درب زبيدة، حيث يمنح الزوار تجربة مبيت فريدة في أجواء شتوية هادئة، تجمع بين طبيعة المكان وتكامل الخدمات.
ويقدّم المخيم خيامًا مجهزة وخدمات متكاملة، إلى جانب مساحات مفتوحة للاستمتاع بالسماء المظلمة والأجواء الباردة، بما يناسب الباحثين عن تجربة شتوية منظمة وهادئة في بيئة طبيعية مستقرة.
ويقع "مخيم لينة" قرب منطقة الرعي الموسمي (المعيزيلة)، ما يسهم في تنشيط السياحة المحلية ودعم المجتمع من خلال فرص خدمات وأنشطة موسمية. ويأتي المخيم ضمن برامج سياحية متنوعة تهدف إلى تعزيز السياحة البيئية ورفع جودة التجربة في موسم شتاء درب زبيدة.