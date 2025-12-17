"مخيم لينة".. تجربة شتوية متكاملة في أحضان الطبيعة ضمن شتاء درب زبيدة

يُعد "مخيم لينة" من أبرز التجارب السياحية الشتوية التي تقدّمها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضمن موسم شتاء درب زبيدة، حيث يمنح الزوار تجربة مبيت فريدة في أجواء شتوية هادئة، تجمع بين طبيعة المكان وتكامل الخدمات.