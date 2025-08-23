"وفا": السعودية ومصر محور التوازن من أجل استقرار وتنمية المنطقة

قدّم الكاتب والمحلل السياسي هاني وفا، رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، قراءة لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا العربية، وواصفًا علاقاتهما بأنها "ركيزة في منظومة العمل العربي المشترك" و"محور التوازن في المنطقة"، في إشارة إلى دورها في دعم الأمن والاستقرار والتنمية وسط التوترات الإقليمية والدولية.
وأوضح في افتتاحية الصحيفة بعنوان "محور التوازن" أن القمة في نيوم تأتي في وقت حرج، خاصة مع تطورات القضية الفلسطينية وأحداث غزة، مما يبرز أهمية التشاور بين الرياض والقاهرة. وأضاف وفا: "العلاقات بين الرياض والقاهرة تمثل ثقلاً سياسيًا واقتصاديًا مهمًا في ظل شراكتهما الاستراتيجية التي يسعى البلدان إلى ترسيخها وأخذها إلى آفاق أوسع وأرحب". وأشار إلى أن "زيارة الرئيس المصري إلى المملكة جاءت لتعزز أواصر العلاقات بين البلدين، ولمزيد من تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية".
واختتم وفا بالتأكيد على أن "الشراكة السعودية المصرية مرشحة للمزيد من التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية كافة"، بما يخدم مصالح البلدين والعمل العربي المشترك.