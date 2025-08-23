"وفا": السعودية ومصر محور التوازن من أجل استقرار وتنمية المنطقة

وأوضح في افتتاحية الصحيفة بعنوان "محور التوازن" أن القمة في نيوم تأتي في وقت حرج، خاصة مع تطورات القضية الفلسطينية وأحداث غزة، مما يبرز أهمية التشاور بين الرياض والقاهرة. وأضاف وفا: "العلاقات بين الرياض والقاهرة تمثل ثقلاً سياسيًا واقتصاديًا مهمًا في ظل شراكتهما الاستراتيجية التي يسعى البلدان إلى ترسيخها وأخذها إلى آفاق أوسع وأرحب". وأشار إلى أن "زيارة الرئيس المصري إلى المملكة جاءت لتعزز أواصر العلاقات بين البلدين، ولمزيد من تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية".