"جائزة عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن" تتوج عضوي تدريس بـ"جامعة المؤسس" في فرع البحث العلمي

وأبانت الدراسة أن المنهجية المتبعة حاليًا ستزيد من صعوبة الوضع، باعتبار أن هناك عددًا كبيرًا من الحدائق والفراغات المفتوحة لا يتم استخدامها، ولا توفر لسكان المدن الفوائد المرجوة منها، مثل: تعزيز النشاط البدني والذهني، واستراتيجية تخطيط للمدن، التي تركز على الفراغات العامة على مستوى المدينة، والتقليل من الحدائق التي يتم تنفيذها على مستوى الأحياء السكنية، التي تعد غير مستخدمة بشكل فعّال.