منجزات أمانة تبوك 2023.. رفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية

قامت أمانة منطقة تبوك خلال العام الماضي 2023م بالعديد من الأعمال لرفع كفاءة الطرق وتحرير الحركة المرورية وتسهيلها في المدينة؛ وذلك من خلال قيامها بتطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، يأتي من أهمها طرق الملك سلمان والملك عبدالله والملك فهد وطريق المدينة والإمام محمد بن عبد الوهاب.
وبين وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبد المجيد السراح بأن أعمال التطوير التي قامت بها الأمانة شملت إزالة عدد من الميادين وإلغاء إشارات، وإنشاء مناطق دوران وتركيب قواطع مضيئة، نتج عن تلك الأعمال توسعة الطرق وإضافة حارات مرورية جديدة وممرات مشاة ومسطحات خضراء تساهم في الرقي بجودة الحياة.
وأشار المهندس السراح إلى أن رفع كفاءة الطرق وأعمال السلامة المرورية تضمنت تأهيل 113 مطبًا صناعيًا قائمًا لمرافق تعليمية وصحية وحدائق وتقاطعات، وإزالة 198 مطبًا عشوائيًا، ودهان 181 مطبًا صناعيًا، وتركيب 199 لوحة إرشادية، وعمل دهانات حرارية للإسفلت بطول 7080 مترًا، كما تم تركيب 1649 قطعة من العواكس الخزفية (عيون القط)، وأعمال صيانة أسفلتية تجاوزت 36226 مترًا طوليًا.
واختتم السراح حديثه مبينًا بأن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة عمل متكاملة وفق برنامج زمني محدد، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في لجنة السلامة المرورية.