منجزات أمانة تبوك 2023.. رفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية

وأشار المهندس السراح إلى أن رفع كفاءة الطرق وأعمال السلامة المرورية تضمنت تأهيل 113 مطبًا صناعيًا قائمًا لمرافق تعليمية وصحية وحدائق وتقاطعات، وإزالة 198 مطبًا عشوائيًا، ودهان 181 مطبًا صناعيًا، وتركيب 199 لوحة إرشادية، وعمل دهانات حرارية للإسفلت بطول 7080 مترًا، كما تم تركيب 1649 قطعة من العواكس الخزفية (عيون القط)، وأعمال صيانة أسفلتية تجاوزت 36226 مترًا طوليًا.